Сегодня - Всемирный день театра

Елена Ямаш.

Международный профессиональный праздник театральных работников отмечается во всем мире с 1961 года. К этому дню приурочен ряд мероприятий. Так, в Мурманске на базе бывшего кинотеатра "Атлантика" сегодня пройдет торжественная церемония закрытия "Недели театра в школе". Артисты драмтеатра приглашают юных мурманчан погрузиться в атмосферу сценического мира и увидеть отрывок из постановки "Бременские музыканты".

Праздник День театра традиционно отмечается всеми работниками театра: начиная с режиссеров-постановщиков и актёров и заканчивая билетёрами и гардеробщиками. А также миллионами неравнодушных зрителей, для которых этот праздник – дань профессионалам, способным дарить людям радость, теплоту и надежду.

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