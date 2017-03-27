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27.03.2017 13:39

Управление бюджетом и государственным имуществом, перспективы перехода на проектное управление глава региона Марина Ковтун обсудила с заместителем губернатора Романом Дурягиным

Повышение эффективности управления бюджетом и государственным имуществом, перспективы перехода на проектное управление стали основной темой рабочей встречи главы региона Марины Ковтун с заместителем губернатора, курирующим эти сферы, Романом Дурягиным.
В ходе встречи вице-губернатор доложил, что ключевым результатом работы финансового блока стало принятие закона об областном бюджете на текущий год в установленные бюджетным законодательством сроки. В сфере имущественных отношений знаковое событие – утверждение новой оценки кадастровой стоимости земельных участков. Новая схема расчётов позволила выявить порядка 30% участков, ранее не оценённых, и, соответственно, увеличить доходную базу муниципалитетов.
Положительно Роман Дурягин оценил и работу нового закона о налоге на имущество физических лиц. С этого года он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества, а не рыночной стоимости, как это было ранее. В результате принятия закона существенно снизились платежи по налогу на имущества для граждан, которые имеют в собственности квартиры малой и средней площади.
Стабильна и курируемая Романом Дурягиным сфера занятости. На 7913 незанятых граждан рынок труда предлагает около 10 тысяч вакансий. Кроме того, комитет по труду и занятости населения Мурманской области поступательно решает задачу по легализации «серой» занятости.
Говоря о поставленной губернатором Мариной Ковтун задаче по переходу на проектное управление, Роман Дурягин отметил, что первым её этапом станет обучение специалистов областного правительства приёмам проектного управления.


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