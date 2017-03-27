В Мурманске в Долине Уюта завершился финал "Кубка Анны Богалий Skimir"

Андрей Зайцев.

4 дня соревнований. 40 команд из 23 регионов России. Биатлонисты Республики Беларусь. Подготовка и организация близка к уровню мировых турниров. Возраст спортсменов от 10 до 17 лет.

Таких соревнований, как Кубок Анны Богалий в мире больше нет. Вот уже пятый год юные биатлонисты имеют возможность не просто попробовать свои силы на новом турнире, но и сделать это - строго выполняя все требования, которые предъявляются к звёздам биатлона на Кубке, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Тренер команды (г. Калуга) Андрей Ягубский: "Соревнования довольно важные, мы на таких соревнованиях первый раз. И большое спасибо Анне Богалий и Skimir, которые проводят такие соревнования для детей. В России такие соревнования очень важны. Возможно из этих спортсменов, которые здесь сейчас соревнуются, потом сформируется какая-то часть сборной России".

Чипирование, маркировка, жёсткий контроль времени и прочие тонкости, несоблюдение которых ведёт к штрафам или даже снятию с соревнований. В программе Кубка индивидуальные и спринтерские гонки, эстафеты, масс-старт. Последняя дисциплина впервые включена в программу и стала украшением первенства. У старших юношей на последний огневой рубеж мурманчанин Данила Заболотный приходит первый, но допускает 2 промаха. Его преследует белорус Александр Кошин. На стрельбище выяснилось, что у него потеряна обойма с патронами. Однако заминка не помогла мурманчанину. Кошин стреляет идеально и финиширует первым.

Победитель в масс-старте "Кубка Анны Богалий Skimir" (Респ. Беларусь) Александр Кошин: "Организация очень хорошая, лыжня тоже. По сравнению, где-то, как с мировым уровнем. Этапом Кубка мира, примерно такие".

У старших девушек золото масс-старта так же досталось белорусской биатлонистке Дарье Кудаевой. Она же стала абсолютной чемпионкой Кубка. В каждом забеге эмоции зашкаливают. Закалка характеров, борьба с самим собой. Рождение чемпионов.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Мы, конечно, можем следить, соревновать их. Но если внутри они не будут прогрессировать, в какой-то момент их таланта, их внутреннего состояния может не хватить. Нужно упорство, борьба и желание побеждать".

Победители получили свои заслуженные награды. Медали и кубки разъехались вместе с чемпионами. Но даже если ты не попал на пьедестал, старты не проходят бесследно. И каждый участник увёз из Мурманска - пусть небольшой, но опыт, который обязательно поможет в новых гонках.

Мурманский финал "Кубка Анны Богалий Skimir" завершён, но яркие спортивные события в Заполярье продолжаются. В рамках Праздника Севера уже в ближайшие выходные 1-го и 2-го апреля всех любителей спорта ждут 50-километровые марафоны. 1 апреля - свободный стиль, 2 апреля - классика.





