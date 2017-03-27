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27.03.2017 14:20

Специализированная медицинская помощь жителям отдаленных населенных пунктов. В Мурманской области вновь стартовал проект "Поезд здоровья"

Любовь Дубова.

Он реализуется в регионе с 2014 года. Бригады мурманских врачей весной и осенью ведут приемы в муниципалитетах. На этой неделе сотрудники областной, детской, городской больниц работают в Кольском районе. Сегодня - в Туломе, завтра отправятся в Причальный. В плотном графике до конца апреля 31 населенный пункт.
Руководитель проекта "Поезд здоровья" Владимир Василенко: "В чем важность для докторов, работающих в амбулаториях, поселках, и для пациентов? Доктору становится понятна тактика ведения пациента. То есть либо это продолжение назначения лечебных препаратов и проведение профилактики, либо больной нуждается в дообследовании и проведении операций по высоким технологиям. Таким образом, мы приближаем реально специализированную помощь на местах".
За несколько лет работы к специалистам "Поезда здоровья" обратилось 28 тысяч человек. Примерно десяти процентам северян рекомендовано лечение в стационарах областного центра. В этом году для консультирования в муниципалитетах создано три бригады. Общего профиля, высокоспециализированной и детской помощи. Так в Спутнике, Печенге и Корзуново будет организован прием только для несовершеннолетних. Добавим, что очередь формируется заранее, по показаниям.
Заведующая отделением эндокринологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Олеся Марченко: "И прошлый сезон и начало этого сезона очень удачно. Пациенты приходят с должным объемом обследований, и мы уже в рамках этого кабинета можем начать правильное лечение, а не переадресовывать пациента еще куда-то".
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