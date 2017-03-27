Судьба муниципальных мастерских будет решена. Главы областного центра провели рабочее совещание с руководителем Мурманского отделения Союза художников

Наталия Бурдина.

Сегодня главы Мурманска провели рабочее совещание с руководством Союза художников России. Тема встречи - вопросы аренды помещений под мастерские. В распоряжении художников находятся 32 таких объекта. С арендаторами 20 из них заключены договоры на пользование. А вот на 12 помещений документы должным образом не оформлены. И люди, занимающие эти площади, не платят ни за аренду, ни за коммуналку.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я встречался с Союзом художников, с представителями, с самими художниками. Проблема известна. И я хочу сказать, что город будет эту проблему решать в соответствии с законодательством. Мнение городских властей, что искусство в городе, конечно же, должно быть, условия для художников должны быть предоставлены. Будем сегодня решать эту проблему".

Решено создать специальную комиссию. Она обследует помещения и проверит, по какому назначению они используются и в каком состоянии содержатся. Если в них действительно размещены мастерские, то художникам, как и требует закон, предложат заключить договор аренды с минимальной ставкой. Также им придется оплачивать коммунальные счета.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Последние документы, которые существуют по этим помещениям, они все датированы концом 80-х годов прошлого века. Очень серьезно поменялось законодательство. Мы, по сути, в другой стране сегодня живем. И основная задача города сегодня - это навести порядок в оформлении этих помещений. Первое и наиболее важное, это то, что они должны использоваться, в первую очередь, по назначению".