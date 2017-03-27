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27.03.2017 18:05

Сотрудник УФСИН успешно выступил на соревнованиях Праздника Севера по зимней рыбалке

В Кольском районе на льду Малого Пулозера прошли соревнования по спортивному рыболовству по программе 62-го мурманского Праздника Севера.

Среди команд, представлявших предприятия, организации, либо учреждения Мурманска, была и сборная УФСИН России по Мурманской области, в которую вошли три сотрудника – большие поклонники подлёдного лова рыбы.
Участники в течение трёх часов колдовали над лунками, стараясь выловить как можно больше рыбы
Сотрудник Управления Илья Новожилов первым среди всех рыбаков поймал рыбку на крючок и стал победителем в номинации «За первую выловленную рыбу». Удача сопутствовала Илье и в другом состязании: он сумел выиграть «бронзу» в конкурсе по сверлению лунок на скорость. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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