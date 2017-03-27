Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» принимает заявки

Министерство социального развития Мурманской области информирует, что начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Конкурс проходит в три этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо до 31 марта представить заявку на участие и требуемые материалы в учреждения, подведомственные Министерству социального развития Мурманской области – центры социальной поддержки населения по месту жительства.

С 1 по 4 апреля на территории муниципальных образований будет проведен отборочный этап конкурса. Комиссии определят одного победителя по каждой номинации. В состав комиссий будут входить представители органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации. Комиссии возглавят руководители центров социальной поддержки населения.

Оргкомитет конкурса, возглавляемый заместителем губернатора Мурманской области Инной Погребняк, с 17 по 21 апреля определит победителей по номинациям.

Торжественное награждение победителей конкурса планируется в день проведения праздничного мероприятия «День семьи» в Мурманске.

Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Министерство социального развития Мурманской области как ответственный исполнитель регионального этапа конкурса приглашает семьи, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие большое внимание занятием спортом, развивающие духовно-нравственные качества и творческие способности членов семьи, внесшие вклад в развитие сельской территории, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, сохранившие традиции национальной культуры, обычаи семьи, приверженность семейной профессии, принять участие и достойно представить наш северный край на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Документы конкурса размещены на сайте министерства.

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