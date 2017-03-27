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27.03.2017 12:00

Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу традиционного Праздника Севера

Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу 83-го традиционного Праздника Севера. Любителей парусного спорта из городов Мурманской области, а также других регионов России принимал яхт-клуб Мурманского морского торгового порта. 

Старты проходили на льду Нижнетуломского водохранилища. Медали разыгрывались в дисциплинах курс-рейс, марафон и полумарафон. В классе «зимний виндсёрфинг» абсолютным чемпионом Полярной олимпиады стал мончегорец Ростислав Котов. У сноукайтеров – прошлогодний победитель Андрей Балякин из Санкт-Петербурга. 

Зимний виндсёрфинг. Курс-рейс
1.    Ростислав Котов (Мончегорск)
2.    Артём Трофименко (Мончегорск)
3.    Вячеслав Мальцев (Мурманск)

Зимний виндсёрфинг. Марафон
1.    Евгений Митрофанов (Мончегорск)
2.    Валентин Дробышевский (Мурманск)
3.    Ростислав Котов (Мончегорск)

Сноукайтинг-лыжи. Курс-рейс
1.    Андрей Балякин (Санкт-Петербург)
2.    Никита Коданев (Санкт-Петербург)
3.    Сергей Булыгин (Чебоксары)

Сноукайтинг-сноуборд. Курс-рейс
1.    Валерия Геращенко (Екатеринбург)
2.    Никита Сорколов (Санкт-Петербург)
3.    Игорь Захарцев (Самара)

Сноукайтинг-лыжи. Полумарафон
1.    Алексей Королько (Петрозаводск)
2.    Мария Рыжанкова (Санкт-Петербург)
3.    Елена Бессмертных (Санкт-Петербург)

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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