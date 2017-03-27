Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу традиционного Праздника Севера

Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу 83-го традиционного Праздника Севера. Любителей парусного спорта из городов Мурманской области, а также других регионов России принимал яхт-клуб Мурманского морского торгового порта.

Старты проходили на льду Нижнетуломского водохранилища. Медали разыгрывались в дисциплинах курс-рейс, марафон и полумарафон. В классе «зимний виндсёрфинг» абсолютным чемпионом Полярной олимпиады стал мончегорец Ростислав Котов. У сноукайтеров – прошлогодний победитель Андрей Балякин из Санкт-Петербурга.

Зимний виндсёрфинг. Курс-рейс

1. Ростислав Котов (Мончегорск)

2. Артём Трофименко (Мончегорск)

3. Вячеслав Мальцев (Мурманск)

Зимний виндсёрфинг. Марафон

1. Евгений Митрофанов (Мончегорск)

2. Валентин Дробышевский (Мурманск)

3. Ростислав Котов (Мончегорск)

Сноукайтинг-лыжи. Курс-рейс

1. Андрей Балякин (Санкт-Петербург)

2. Никита Коданев (Санкт-Петербург)

3. Сергей Булыгин (Чебоксары)

Сноукайтинг-сноуборд. Курс-рейс

1. Валерия Геращенко (Екатеринбург)

2. Никита Сорколов (Санкт-Петербург)

3. Игорь Захарцев (Самара)

Сноукайтинг-лыжи. Полумарафон

1. Алексей Королько (Петрозаводск)

2. Мария Рыжанкова (Санкт-Петербург)

3. Елена Бессмертных (Санкт-Петербург)

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /