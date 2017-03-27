Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу традиционного Праздника Севера

Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу 83-го традиционного Праздника Севера. Любителей парусного спорта из городов Мурманской области, а также других регионов России принимал яхт-клуб Мурманского морского торгового порта.
Старты проходили на льду Нижнетуломского водохранилища. Медали разыгрывались в дисциплинах курс-рейс, марафон и полумарафон. В классе «зимний виндсёрфинг» абсолютным чемпионом Полярной олимпиады стал мончегорец Ростислав Котов. У сноукайтеров – прошлогодний победитель Андрей Балякин из Санкт-Петербурга.
Зимний виндсёрфинг. Курс-рейс
1. Ростислав Котов (Мончегорск)
2. Артём Трофименко (Мончегорск)
3. Вячеслав Мальцев (Мурманск)
Зимний виндсёрфинг. Марафон
1. Евгений Митрофанов (Мончегорск)
2. Валентин Дробышевский (Мурманск)
3. Ростислав Котов (Мончегорск)
Сноукайтинг-лыжи. Курс-рейс
1. Андрей Балякин (Санкт-Петербург)
2. Никита Коданев (Санкт-Петербург)
3. Сергей Булыгин (Чебоксары)
Сноукайтинг-сноуборд. Курс-рейс
1. Валерия Геращенко (Екатеринбург)
2. Никита Сорколов (Санкт-Петербург)
3. Игорь Захарцев (Самара)
Сноукайтинг-лыжи. Полумарафон
1. Алексей Королько (Петрозаводск)
2. Мария Рыжанкова (Санкт-Петербург)
3. Елена Бессмертных (Санкт-Петербург)
/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /