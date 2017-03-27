Бегут все. В финале Кубка Анны Богалий впервые организовали масс-старт

Андрей Зайцев.

В Мурманске завершился финал "Кубка Анны Богалий". Лучшие спортсмены России и Белоруссии в возрасте от 10 до 17 лет боролись за почётный трофей. Индивидуальные, спринтерские гонки, эстафеты, масс-старт. В каждом забеге мальчишек и девчонок эмоции зашкаливают. Именно в таких выступлениях куётся характер чемпиона. Когда вчерашний ребёнок превращается на дистанции в настоящего профессионала.

Серебряный призёр в масс-старте "Кубка Анны Богалий SkiMir" (г. Мурманск) Данила Заболотный: "Стрелялось хорошо, лучше, чем обычно, бежалось тяжеловато, но трасса готова хорошо".

Мама серебряного призёра в масс-старте "Кубка Анны Богалий SkiMir" (г. Мурманск) Елена Заболотная: "Рады, стремились к этому. Не верил в себя, но мы верили, верили, верили!"

Масс-старт в программе Кубка проводится впервые. Организаторы уникального первенства, где участникам лет немного, а требования к ним - как к элите биатлона, продолжают развивать своё направление. Главная цель которого - воспитание завтрашних лидеров биатлона России.

2-кратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Детский биатлон, я всем говорю - кто один раз с нами проводит соревнования, тот влюбляется в этих ребят, потому что они настоящие".





