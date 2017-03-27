Работники культуры Заполярья отметили свой профессиональный праздник

Елена Ямаш.

В числе северян, внесших заметный вклад в сохранение и развитие этой сферы и награжденных премиями губернатора Мурманской области - заведующая организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова. 18 лет она руководит работой библиотечного клуба "Поэтическая нота" для поклонников поэзии, сама пишет стихи, разрабатывает краеведческие издания, ведет научную работу. Благодаря ей библиотеки Кольского района "вышли" во всемирную паутину.

Заведующая организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова: "В прошлом году мы реализовали такую программу - БАМ она называется - библиотечная академия мастерства. Обучение наших библиотекарей новым информационным технологиям - онлайн технологиям. И сейчас мы видим, что создаются группы в социальных сетях, создаются сайты библиотек нашего района".

Еще один лауреат премии губернатора - бывшая выпускница, а теперь директор Кольской районной детской школы искусств - Елена Скиридонова. В прошлом году учреждение, перешагнувшее полувековой рубеж, вошло в число 50 лучших школ искусств России. Предпрофессиональные программы для учащихся - а сегодня их 300 человек - это хорошая подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения.

Директор Кольской районной детской школы искусств Елена Скиридонова: "Если взять 2016 год, то он был очень результативным для нашей школы. Наши педагоги и учащиеся стали победителями серьезных исполнительских международных конкурсов, участвовали во многих региональных проектах".