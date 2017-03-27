"Поезд здоровья" вновь выходит на маршрут. Первая остановка - Кольский район

Любовь Дубова.

От Зеленоборского до Никеля. "Поезд здоровья" вновь путешествует по Мурманской области. Целую неделю врачи областной, детской, городской больниц и МДЦ работали в Кольском районе. Вели прием в Молочном, Мишуково, Зверосовхозе. До 28 апреля медики посетят 31 населенный пункт.

Зверосовхоз - один из первых в списке проекта "Поезд здоровья". Прием в местной амбулатории ведет бригада общей специализации. Врачи - из областного центра. К каждому записано примерно 20 человек. Очередь сформирована по показаниям.

Врач-методист Кольской ЦРБ, координатор "Поезда здоровья" в Кольском районе Анжелика Королева: "Мы обзваниваем все районы, согласуем с лечащими врачами заявку, которую нужно по потребности, в консультировании, в исследовании. Это согласуется все на местах, идет подбор пациентов".

Местная жительница - Ольга Злобина - записана сразу к нескольким специалистам. Говорит удобно, ведь в Мурманск выбраться не всегда удается.

Ольга Злобина: "В том году еще была, также приезжал "Поезд здоровья". Очень даже нужно, даже побольше бы врачей надо".

Эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, УЗИ. Задача - консультация северян, диагностика, корректировка лечения. Примерно 10 % направляются на дообследование в областной центр.

Заведующая отделением эндокринологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Олеся Марченко: "И прошлый сезон и начало этого сезона очень удачно. Пациенты приходят с должным объемом обследований, и мы уже в рамках этого кабинета можем начать правильное лечение, а не переадресовывать пациента еще куда-то".

Впервые в "Поезде здоровья" сотрудник центра специализированных видов помощи. Ведет профилактический прием. Общается с пациентами, выявляя факторы риска.

Врач ГОБУЗ Мурманский областной центр специализированных видов помощи" Татьяна Калинина: "Мы бережем обувь, мебель, наше жилище, одежду, а здоровья свое не бережем".

Социально-значимый проект реализуется министерством здравоохранения Мурманской области с 2014 года. По поручению губернатора. Цель - повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. За время работы обследовано 28 тысяч северян. В этом году "поезд" сформирован из трех бригад - общего профиля, высокоспециализированной и детской помощи.

Руководитель проекта "Поезд здоровья" Владимир Василенко: "Высокоспециализированные бригады у нас поедут в Оленегорск, по профилю гастроэнтрология, эпилептология. По профилю сосудистая хирургия бригада поедет в Мончегорск. Интересную бригаду планируем сформировать в Ревду по кардиологическому профилю".

В Спутнике, Печенге и Корзуново побывают только детские врачи. Мурманские специалисты также посетят психоневрологический интернат в Алакуртти. До 28 апреля "Поезд здоровья" объедет 31 населенный пункт области.