IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Подведение итогов

На минувшей неделе в Мурманске состоялась IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Ее организаторами выступили Правительство Мурманской области при поддержке Федерального агентства по рыболовству.

Более 350 участников из 10 стран мира и регионов России обсудили модернизацию рыбопромыслового флота и государственные меры по ее стимулированию. Стартовала конференция с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между заполярными и норвежскими рыбаками, где участники встречи рассмотрели основные векторы развития международного сотрудничества профессиональных объединений и союзов в сфере рыболовства.

Особое внимание в рамках пленарного заседания было уделено строительству и модернизации рыбопромыслового флота, введению инвестиционных квот на постройку новых судов.

«Необходим выбор наиболее конкурентоспособных типов рыболовных судов и организация их строительства, а именно привлечение судостроителей с учетом требований по модернизации производства необходимого оборудования на территории РФ, а также выстраивание экономически эффективной системы финансирования таких инвестпроектов», - отметила Губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Открылась деловая программа с дегустации рыбопродукции, приготовленной технологами Мурманского государственного технического университета по оригинальным рецептам.

Главной темой второго дня конференции стало межгосударственное взаимодействие в сфере освоения морских биоресурсов с уклоном в экологическую проблематику. В бережном отношении к природе заинтересованы все страны, имеющие интересы в Арктике. Участники конференции представили подробные прогнозы перспектив ресурсной базы арктических морей и подготовки кадров для рыбохозяйственной деятельности в Арктике.

Завершилось мероприятие подписанием инвестиционного соглашения по проекту «Развитие опытного производства гидролизата белка ферментным способом». Подписи под документом поставили министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова и генеральный директор предприятия «Биомарин» Юрий Рипак. Третий участник соглашения – Сбербанк – дает кредит на обновление мощностей по производству продукта, пользующегося сегодня повышенным спросом.

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области начали работу по формированию новой повестки конференции, которая состоится в марте 2018 года.

С информацией о мероприятиях IV конференции можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /