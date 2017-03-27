Подведены итоги областного конкурса исполнителей частушек «Завалинка»

В минувшие выходные в Доме культуры поселка Африканда состоялся областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка». Организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В этом году в конкурсе приняли участие 9 ансамблей и 6 солистов из учреждений культуры и учреждений дополнительного образования городов Мурманск, Апатиты, Кола, Полярные Зори, Кандалакша, поселка Титан и села Териберка. Всего в мероприятии приняли участие 85 человек.

Конкурсанты представили на суд жюри частушки в номинациях «Любовные страдания» и «Плясовые припевки», а также частушки из репертуара Марии Мордасовой.

По решению членов жюри призовые места распределились следующим образом.

В номинации «Любовные страдания» обладателем Диплома Лауреата стал народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» из Колы, руководитель - Лидия Комарова, аккомпаниатор - Алексей Кондратенко.

Диплом I степени был вручен семейному дуэту «Ладушки» из Кандалакши, руководитель - Любовь Давыдова, Диплом II степени - образцовому самодеятельному коллективу ансамблю народной песни «Горенка» из Мурманска, руководитель - Юлия Серова, аккомпаниатор - Валерий Сиваков, а Диплом III степени - студии народного творчества «Ярушко» из Апатитов, руководитель - Ольга Тимкина.

В номинации «Плясовые припевки» Диплом Лауреата присудили народному самодеятельному коллективу вокальному ансамблю «Тары-бары» из Кандалакши, руководители - Наталия Кудринская, Татьяна Шарубина.

Дипломами I степени удостоили народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» из поселка Титан, руководитель - Юрий Сопегин, и дуэт Ксении Марковой и Оксаны Фокиной образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка» из города Мурманска, руководитель - Юлия Серова, аккомпаниатор - Валерий Сиваков.

Дипломы II степени получили народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, руководитель - Ольга Николаева, и Оксана Фокеева, участница образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка» из города Мурманска, руководитель - Юлия Серова, аккомпаниатор - Валерий Сиваков.

Дипломами III степени наградили вокальную группу «Иван-да-Марья» из Апатитов, руководитель - Вячеслав Дворянский, и Ксению Маркову, участницу образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка» из Мурманска, руководитель - Юлия Серова, аккомпаниатор - Валерий Сиваков.

Кроме того, ансамблю частушечников «Зоряночка» из города Полярные Зори был присужден специальный диплом «За создание авторской частушки».

Алиса Бакуркина из города Мурманска получила «Приз зрительских симпатий».

Юрий Сопегин, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Забавушка» из поселка Титан стал обладателем специального диплома «За органичное воплощение образа гармониста», а народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» из Колы получил специальный диплом «За лучшее исполнение частушек из репертуара Марии Мордасовой».

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/