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27.03.2017 10:50

27 марта — День войск национальной гвардии РФ

День войск национальной гвардии Российской Федерации  учрежден Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года и будет праздноваться ежегодно 27 марта. Эта дата выбрана неслучайно. В целях сохранения воинских традиций она приходится на день, ранее именовавшийся Днём внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации.

В состав Росгвардии вошли также органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии передано ФГУП «Охрана».
В настоящее время в Росгвардии служат 340 тыс. человек, среди которых 8 Героев Российской Федерации. Это генерал-лейтенант Игорь Груднов, генерал-майор Олег Козлов, полковник Серик Султангабиев, полковник полиции Магомед Баачилов, полковник Алибек Делимханов, полковник Алексей Фомин, майор Николай Злобин и старший прапорщик Артем Катунькин.
Всего высшим знаком отличия – медалью «Золотая Звезда» –отмечено 477 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Из них 171 Герой Российской Федерации (123 военнослужащим и сотрудникам звание Героя Российской Федерации присвоено посмертно) и 306 Героев Советского Союза.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают активное участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В 2016 году под общим руководством Национального антитеррористического комитета они нейтрализовали 125 бандитов, ликвидировали более 300 лагерей, схронов и убежищ незаконных вооруженных формирований.
В ходе выполнения служебно-боевых задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в 2016 г. военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ освободили 20 заложников, изъяли из незаконного оборота более 2 тыс. ед. огнестрельного и холодного оружия, более 290 тыс. шт. различных боеприпасов, около 60 кг наркосодержащих веществ.
Военнослужащие Росгвардии обеспечивают надёжную охрану и антитеррористическую защищённость важных государственных объектов, в том числе предприятий ядерного оружейного комплекса и атомной энергетики. За прошедший год караулы и войсковые наряды воинских частей по охране важных государственных объектов задержали более 35 тыс. нарушителей, а также предотвратили хищения материальных средств на сумму свыше 750 млн. рублей.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Росгвардия является слаженной правоохранительной структурой, способной качественно и эффективно выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан.

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