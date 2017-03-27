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27.03.2017 17:05

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку из серии «Короли грёз», посвящённую легендарному французскому модельеру Кристиану Диору

29 марта в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна д.13, 1 этаж, холл) начнет работать выставка из серии «Короли грёз», посвящённая легендарному французскому модельеру Кристиану Диору. 

Посетители выставки смогут оценить развитие дизайна парфюмерных флаконов марки Christian Dior. Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда. Флаконы и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик и атласные ленточки.

Выставка будет работать до 28 апреля.

Вход свободный.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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