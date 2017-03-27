В Мурманске по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

В областном центре на улице Баумана сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Мицубиси Сигма» под управлением 35-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Наличие спирта в крови задержанного составило согласно показаниям прибора 0,575 мг/л.

В ходе проверки установлено, что данный неработающий гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, кражу, мошенничество. Он уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания на данный момент не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что сотрудники дорожной полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области