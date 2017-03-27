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27.03.2017 16:35

В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Из новых поступлений»

29 марта в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, коридор) начнёт работу мини-выставка «Из новых поступлений». Это мероприятие является своеобразным отчетом об одном из основных направлений музейной деятельности – научном комплектовании музейных коллекций.

На выставке будут представлены кокошник – праздничный женский головной убор Архангельской губернии конца 19 – начала 20 вв., женские шляпки разных лет и резиновые галоши 1960-х гг., часы наручные женские «Заря» 1980-х гг. также пополнили коллекцию музея в части дамских аксессуаров 20 века. 

На выставке представлены счётчик биоритмов с символикой Олимпиады – 80, который служил для прогнозирования физического и психического состояния человека по его биоритмам, а также фотоаппарат «ФЭД-3», который производился с 1961 по 1979 гг. 

Упаковки сухих молочных продуктов 1980-х годов, представленные на выставке, передал в музей мурманчанин Василий Юкалов. В условиях острого дефицита в магазинах Мурманска их приобретала его жена Марина Черновая, используя в качестве детского питания.

Экспонаты, представленные на мини-выставке, в дальнейшем будут показаны в постоянной экспозиции музея или на новых временных выставках музея.

Мини-выставка будет работать до 20 апреля.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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