В Заполярье начато создание информационного ресурса детского технопарка «Кванториум»

В Мурманской области начата работа по созданию информационного ресурса детского технопарка «Кванториум», который будет открыт на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».



Адреса сайта – кванториум51.рф, kvantorium51.org. Сайт начнет функционировать в июне текущего года.



Технопарк «Кванториум» – это новый российский формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Цель детского технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.



В Мурманском «Кванториуме» будет реализовано 5 инновационных направлений: робоквантум, биоквантум, геоквантум, IT-квантум, промышленный дизайн. Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2017 года.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/