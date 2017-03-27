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27.03.2017 16:20

В Заполярье начато создание информационного ресурса детского технопарка «Кванториум»

В Мурманской области начата работа по созданию информационного ресурса детского технопарка «Кванториум», который будет открыт на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

Адреса сайта –  кванториум51.рф, kvantorium51.org. Сайт начнет функционировать в июне текущего года.

Технопарк «Кванториум» – это новый российский формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Цель детского технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

В Мурманском «Кванториуме» будет реализовано 5 инновационных направлений: робоквантум, биоквантум, геоквантум, IT-квантум, промышленный дизайн. Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2017 года.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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