Житель Мурманска незаконно хранил по месту жительства боеприпасы

В ходе проверки условий хранения оружия участковым уполномоченным полиции первомайского отдела полиции были выявлены нарушения законодательства, допущенные мурманчанином.

Житель Мурманска 1949 года рождения имеет официально зарегистрированное охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие, которое он хранит в специальном сейфе. Однако при очередной проверке участковый обнаружил в сейфе, расположенном в стенном шкафу комнаты, упаковку спортивно-охотничьих патронов для нарезного оружия. Разрешение на хранение нарезного оружия и боеприпасов к нему мурманчанин не имел, пояснить, зачем он хранил данные патроны, он отказался.

Экспертиза подтвердила, что житель Мурманска хранил патроны калибра 5,6 мм, предназначенные для стрельбы из нарезного оружия.

За незаконное хранение боеприпасов в отношении ранее не судимого жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Мурманской области предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области