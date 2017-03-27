На дорогах Мурманской области полицейскими за минувшие трое суток зарегистрировано 1181 нарушений ПДД

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 24 марта около 09 часов 30 минут в Мурманске, на улице Мира, водитель, управляя автомобилем марки «Рено», при движении задним ходом, не убедился в безопасности выполняемого маневра и допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 79-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

24 марта примерно в 19 часов 30 минут на автодороге «Кола-Серебрянские ГЭС» водитель, управляя автомобилем «Нива», допустил наезд на стоящий автомобиль «МАЗ», водитель которого ранее не учел дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на снежный вал. В результате происшествия пассажир автомобиля «Нива» обслужен амбулаторно.

25 марта около 2 часов 10 минут на автодороге "Заполярный-Сальмиярви» водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», при выезде с второстепенной автодороги на главную, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Рено». В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно и два пассажира этого же транспортного средства госпитализированы.

25 марта примерно в 5 часов 40 минут в Апатитах, на улице Бредова, неустановленное лицо, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода, женщину 55 лет, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

25 марта около 13 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Героев Североморцев водитель, управляя «Митсубиси», при движении задним ходом на дворовой территории допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 78-летний мужчина обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1181 нарушений Правил дорожного движения.

62 нарушения допущено пешеходами, 25 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 32 водителя.

Выявлено 44 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 684 нарушения ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 225 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по МУрманской области