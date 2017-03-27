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27.03.2017 15:35

Реализация мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК) станет значительным шагом в развитии системы природно-техногенной безопасности и обеспечения правопорядка

Ведь, в первую очередь, он предназначен для повышения уровня общественной и личной безопасности каждого человека, его защищенности от самых разных угроз.

Внедрение данного комплекса на муниципальном уровне - это своеобразное покрытие наших городов видеосетью с выведением мониторов во все заинтересованные службы.
С электронной системой АПК связывают большие надежды по повышению безопасности городских улиц, к тому же она обладает очень важным преимуществом - профилактический эффект, который достигается открытым размещением видеокамер и информированием населения о насыщении городской инфраструктуры системами визуального контроля. Другими словами, люди знают о том, что за улицей наблюдают и это усиливает самоконтроль, повышает степень ответственности граждан

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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