Североморские юнармейцы проходят начальную военную подготовку на Северном флоте

На базе соединения десантных кораблей Северного флота для членов Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли практические занятия по начальной военной подготовке.



В мероприятии приняли участие 27 юнармейцев из 6-11 классов общеобразовательных учреждений Североморска.



Ребята были распределены на три отделения по возрастному критерию. Занятия начались с построения, проверки формы одежды, отработки строевых приёмов. Затем в течение двух академических часов школьников знакомили с основами военной службы, строевой, военно-медицинской, огневой и тактической подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Для проведения занятий по различным темам использовались аптечки войсковые, пакеты перевязочные индивидуальные, учебные автоматы, снаряжение, радиостанции, образцы средств РХБ защиты.



В ходе занятий североморские юнармейцы приняли участие в военно-спортивной эстафете. Участники проходили «учебные посты», где отрабатывали практические и теоретические навыки, полученные в ходе обучения. С особым интересом ребята соревновались в спасении «раненого» товарища, оказывая первую медицинскую помощь, а также в беге на скорость в противогазе. По итогам определялись победители, добившиеся лучших результатов.



Практические занятия проходят еженедельно по воскресеньям в рамках акции «Юнармейский десант», которая началась на Северном флоте 23 февраля.



Основная цель занятий – осуществлять работу по допризывной подготовке, профессиональной ориентации и на практике знакомить юнармейцев с условиями службы военнослужащих.



Пресс-служба Северного флота