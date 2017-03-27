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27.03.2017 15:20

Североморские юнармейцы проходят начальную военную подготовку на Северном флоте

На базе соединения десантных кораблей Северного флота для членов Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли практические занятия по начальной военной подготовке.

В мероприятии приняли участие 27 юнармейцев из 6-11 классов общеобразовательных учреждений Североморска.

Ребята были распределены на три отделения по возрастному критерию. Занятия начались с построения, проверки формы одежды, отработки строевых приёмов. Затем в течение двух академических часов школьников знакомили с основами военной службы, строевой, военно-медицинской, огневой и тактической подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Для проведения занятий по различным темам использовались аптечки войсковые, пакеты перевязочные индивидуальные, учебные автоматы, снаряжение, радиостанции, образцы средств РХБ защиты.

В ходе занятий североморские юнармейцы приняли участие в военно-спортивной эстафете. Участники проходили «учебные посты», где отрабатывали практические и теоретические навыки, полученные в ходе обучения. С особым интересом ребята соревновались в спасении «раненого» товарища, оказывая первую медицинскую помощь, а также в беге на скорость в противогазе. По итогам определялись победители, добившиеся лучших результатов.

Практические занятия проходят еженедельно по воскресеньям в рамках акции «Юнармейский десант», которая началась на Северном флоте 23 февраля.

Основная цель занятий – осуществлять работу по допризывной подготовке, профессиональной ориентации и на практике знакомить юнармейцев с условиями службы военнослужащих.

Пресс-служба Северного флота
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