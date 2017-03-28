«Революция 1917 года и Мурман». В Мурманской областной научной библиотеке состоится вторая лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества

Сегодня в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится вторая лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества - «Революция 1917 года и Мурман».

Лекцию прочитает кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин. Дмитрий Евгеньевич – авторитетный специалист в области истории Мурманска, строительства и боевой деятельности флотилии Северного Ледовитого океана, Первой мировой войны, Гражданской войны и интервенции на Мурмане, сохранения историко-культурного наследия Кольского Севера.

В своей лекции он рассмотрит вопросы влияния революционных событий в столице на обстановку на Мурмане, динамику взаимоотношений мурманских и центральных властей, феномены «революции по телеграфу» и «революции без революционеров», а также представит современную историографическую оценку деятельности некоторых руководителей Мурмана в 1917-1918 гг.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области