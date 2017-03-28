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28.03.2017 11:15

В Заполярном состоится торжественное открытие Столицы Недели детской и юношеской книги

Сегодня в 13.00 во Дворце культуры «Октябрь» г. Заполярный (г. Заполярный, ул. Стрельцова, д. 1 А) детские делегации читателей примут участие в большом книжном празднике – торжественном открытии Столицы Недели детской и юношеской книги в городе Заполярном. 

Читающий город горняков Заполярный принимает эстафету от города атомщиков Полярные Зори. В церемонии передачи символа Столицы примут участие заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, заместитель главы администрации г. Полярные Зори Вячеслав Семичев, глава администрации муниципального образования г. Заполярный Андрей Кузнецов, руководители учреждений культуры и почетные гости.

В программе мероприятия состоится чествование лучших читателей Печенгского района и праздничное представление, посвященное торжественному открытию Столицы Недели детской и юношеской книги.

Участники получат возможность попутешествовать по залам дворца, где их ждет песочная анимация на Площади Песочных Замков, мастер-класс по изготовлению русской народной куклы на Площади Мастеров, на улице Заповедной большая экспозиция заповедника «Пасвик».

Делегации посетят Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в п.Луостари, музей им. Ю. А. Гагарина в п. Корзуново, новую заполярнинскую детскую библиотеку-филиал №3, а также совершат экскурсию по городу Заполярный и в Техническую библиотеку с последующим посещением производственной площадки АО «Кольская ГМК».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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