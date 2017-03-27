В областной научной библиотеке состоится областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2016 году

28 марта в 10.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2016 году.

Традиционно весной Мурманская областная научная библиотека собирает на своей площадке заместителей директоров, заведующих методическими отделами, методистов государственных и муниципальных библиотек и библиотечных объединений региона.

На семинаре будут подведены итоги работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2016 году, обозначены приоритетные направления деятельности в 2017 году, рассмотрен план мероприятий по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы.

В рамках круглого стола «От реализованных планов к новым идеям» будут представлены наиболее интересные и удачные инновационные творческие проекты, реализованные библиотеками области в 2016 году.

Библиотекари также познакомятся с возможностями виртуального семинара «Информационно-коммуникационные технологии в сельской библиотеке», разработанного специалистами областной научной библиотеки, и подробно узнают об условиях участия в областном конкурсе «Драйвер библиографических идей» среди библиотек Мурманской области.

Для участников семинара будут работать информационно-рекламные выставки «Библиотечная жизнь Мурманской области – 2016» и «Библиотеки области на страницах печати: из опыта работы», включающих материалы отчетов, издательскую продукцию муниципальных библиотек области, публикации библиотечных специалистов региона в профессиональной прессе.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области