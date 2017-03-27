«Великий и могучий русский язык». Педагоги из Мурманской области примут участие в областном марафоне педагогического опыта

28 и 29 марта в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится областной марафон педагогического опыта «Великий и могучий русский язык».

Заявки на участие в марафоне представили более 100 педагогов из городов и поселков Мурманской области - учителя начальных классов, воспитатели групп продленного дня, учителя и преподаватели общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, библиотечные специалисты, воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций.

В течение двух дней в различных секциях участники марафона поделятся опытом в проведении мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на сохранение, поддержку и популяризацию русского языка. Педагоги расскажут о своих практических наработках в обучении детей эффективному устному и письменному общению на родном языке в процессе проведения уроков и ознакомления детей с художественной литературой и различными видами искусства, а также реализации программ и проектов.

Участники марафона познакомятся с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Мы сохраним тебя, русская речь!» и с новой педагогической литературой. Специалисты библиотеки проведут консультации и познакомят участников марафона с услугами отдела и библиотеки в целом.

Областной марафон проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области