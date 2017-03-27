Выездной День информации для читателей старшего поколения в п. Кильдинстрой

В рамках проекта «Мобильная библиотека» Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела выездной День информации в городской библиотеке п. Кильдинстрой.

На встрече с читателями старшего поколения сотрудники библиотеки рассказали об услугах и информационных ресурсах, которые адресованы пожилым людям, а также представили издания из серии «Для тех, кто не хочет стареть». Волонтер библиотеки Андрей Фофанов познакомил с новыми техническими средствами для чтения «говорящих» книг и продемонстрировал возможности мобильных устройств для людей с проблемами зрения.



/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/