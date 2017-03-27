Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области было посвящено подготовке к прохождению паводкового и пожароопасного периодов в 2017 году

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. Заседание было посвящено подготовке к прохождению паводкового и пожароопасного периодов в 2017 году.



В работе заседания штаба приняли участие представители генерирующих и электросетевых организаций, а также Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По итогам заседания определены основные мероприятия и даны рекомендация по подготовке и прохождению указанных периодов.





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