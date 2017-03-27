Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приготовил познавательную и развлекательную программу для юных мурманчан в период весенних школьных каникул

29 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдут развлекательные мероприятия для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10.00 учащиеся средней общеобразовательной школы № 53 города Мурманска посетят урок-игру «Символы России и Мурманской области». Ребята узнают историю появления символов, посмотрят фильм о них, а затем примут участие в викторине. В 11.00 и в 12.00 на мероприятии побывают ученики мурманской средней общеобразовательной школы № 50.

В 11.00 учащихся мурманского лицея № 2 ждет познавательная программа «В гостях у природы». Дети узнают о птицах Мурманской области, примут участие в интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки о пернатых.

В 12.00 ребята из мурманских средних общеобразовательных школ № 57 и № 53 примут участие в квест-игре «Путешествие по Мурманску». Главная задача квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Ребятам будет предложен маршрут. На остановках столицы Заполярья мальчишки и девчонки должны будут выполнить разные задания: ответить, в честь кого названы памятники, улицы и другие достопримечательности города.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области