Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.03.2017 13:25

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приготовил познавательную и развлекательную программу для юных мурманчан в период весенних школьных каникул

29 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдут развлекательные мероприятия для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10.00 учащиеся средней общеобразовательной школы № 53 города Мурманска посетят урок-игру «Символы России и Мурманской области». Ребята узнают историю появления символов, посмотрят фильм о них, а затем примут участие в викторине. В 11.00 и в 12.00 на мероприятии побывают ученики мурманской средней общеобразовательной школы № 50.
В 11.00 учащихся мурманского лицея № 2 ждет познавательная программа «В гостях у природы». Дети узнают о птицах Мурманской области, примут участие в  интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки о пернатых.
В 12.00 ребята из мурманских средних общеобразовательных школ № 57 и № 53 примут участие в квест-игре «Путешествие по Мурманску». Главная задача  квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Ребятам будет предложен маршрут. На остановках столицы Заполярья мальчишки и девчонки должны будут выполнить разные задания: ответить, в честь кого названы памятники, улицы и другие достопримечательности города.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.42
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.