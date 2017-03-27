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27.03.2017 13:10

Оленегорские школьники побывали на экскурсии в ГИБДД

В преддверии весенних каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» организовали экскурсию в отдел полиции для школьников 4 класса средней школы № 7. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода».

У главного входа в административное здание отдел полиции ребят встретил начальник ОГИБДД Дмитрий Степанов. Он рассказал юным гостям о структуре Госавтоинспеции, об основных функциях подразделения. В ходе беседы с начальником дорожной полиции Оленегорска дети пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения юных пешеходов и велосипедистов.

В ходе экскурсии школьники посетили служебные кабинеты ГИБДД, и в беседе с сотрудниками узнали подробнее о работе инспекторов по исполнению административного законодательства и инспекторов регистрационно-экзаменационной группы. Произвел на ребят впечатление экзаменационный класс.

Самым запоминающим моментом экскурсии стало знакомство с техническим оснащением патрульного автомобиля ГИБДД. Сотрудники полиции показали ребятам также средства защиты инспекторов ДПС – бронежилеты и шлемы.

В завершение несколько ребят вместе с начальником ОГИБДД Оленегорска Дмитрием Степановым сфотографировались с плакатами социальной компании «Сложности перехода», выразив тем самым поддержку цели ее проведения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
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