Управление Росреестра по Мурманской области информирует

Росреестр продолжает развивать «бесконтактные технологии» – увеличивает долю услуг, оказанных в электронном виде и на базе МФЦ «Мои документы», и сокращает сроки обслуживания заявителей. Так, на данный момент прием-выдача документов на оказание услуг Росреестра осуществляется в более чем 2,7 тыс. офисах МФЦ. На территории Мурманской области действует 16 офисов МФЦ, специалистами которых за январь-февраль текущего года принято более 80% заявлений на государственную регистрацию и выдачу информации о зарегистрированных правах. Так, в Мурманске офисы МФЦ расположены в каждом из трех административных округов по адресам: пр. Ленина, д. 45, ул. Хлобыстова, д. 26, ул. Щербакова, д. 26.

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан. Обратившись за услугами Росреестра в МФЦ, Вы сможете получить ряд преимуществ:

Удобное расположение - многие офисы МФЦ располагаются в шаговой доступности.

Отсутствие очередей - большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидание заявителя в очереди.

Удобный график работы - МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу.

Оперативная помощь консультантов - для удобства граждан в офисах МФЦ работают консультанты, которые готовы ответить на возникающие вопросы.

Работа по принципу «одного окна» - сегодня в МФЦ можно получить много услуг, касающихся владения недвижимостью: оформление прописки, регистрацию недвижимости, получение разрешения на строительство и другие.

Без переплаты посредникам - в случае обращения в МФЦ гражданин освобождается от необходимости платить посредникам, а может самостоятельно в короткие сроки получить необходимые госуслуги.

Отсутствие риска коррупции - обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким образом свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Дополнительную информацию об услугах МФЦ на территории региона можно узнать на сайте ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (http://www.mfc51.ru).

Федеральная кадастровая палата