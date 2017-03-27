Сегодня - Всемирный день театра

Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто. Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета. Проектная декларация на рекламируемом сайте Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски. Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.

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