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27.03.2017 12:25

В Мурманске полицейскими выявлен канал сбыта наркотиков растительного и синтетического происхождения

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что ранее судимый житель Мурманска 1974 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков на территории областного центра. В ходе специальных мероприятий он был задержан на лестничной площадке по месту жительства в момент сбыта гашиша массой 0,76 граммов.

Подозреваемый был арестован, в отношении него за сбыт наркотика было возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска по месту жительства сотрудниками полиции у индивидуального предпринимателя был изъят целый арсенал наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения: 77,44 грамма гашиша, 174 таблетки экстази общей массой 60,3899 грамма, 0,32 грамма марихуаны в высушенном виде. Кроме того, полицейские установили, что в помещении мастерской предприниматель хранил 49,6901 грамма амфетамина. Все наркотические средства и психотропные вещества были приготовлены им для дальнейшего сбыта.

В отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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