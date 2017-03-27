В Мурманске открывается фестиваль «Юные инженеры Арктики»

28 и 29 марта на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона 2016/2017 учебного года».

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется 28 марта в 12.50 (г.Мурманск, пр.Героев-североморцев, 2, центр «Лапландия»).

Для участия в фестивале приглашены обучающиеся от 5 до 18 лет, увлекающиеся перспективными областями науки и техники, педагогические работники, родители, заинтересованные лица.

В программе фестиваля – региональный турнир по робототехнике, олимпиада по робототехнике и творческий конкурс «Живопись в стиле LEGO»; региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»; интерактивная выставка изобретений научно-технического творчества; открытые творческие мастерские и презентация работы координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству Мурманской области.

Впервые для учащихся совместно со студентами Мурманского арктического государственного университета будет организована профориентационная игра «Профессии будущего» с использованием «Атласа новых профессий».

Для педагогических работников запланированы мастер-классы по программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills (компетенции «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»), «круглый стол» на тему «Опыт работы муниципальных координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству Мурманской области за 2016-2017 учебный год и развитие перспективных направлений».

В рамках фестиваля будет дан старт областному образовательному проекту «Полигон-PRO»: день на производстве».

В течение двух дней будет работать выставка работ по итогам областного этапа Всероссийского фотоконкурса «Юность России – 2017».

На торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 29 марта в 15.00, будут награждены победители и призёры регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /