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27.03.2017 09:45

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» посетили школьники из главной базы подводных сил Северного флота

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» посетили ученики 9-х классов общеобразовательных школ главной базы подводных сил Северного флота – гарнизона Гаджиево. Мероприятие прошло в рамках профессионального ориентирования допризыной молодёжи.

На борту крейсера командиры боевых частей ТАВКР, разделив школьников на небольшие группы, провели подробную экскурсию по флагманскому кораблю ВМФ России. Представители командования ТАВКР рассказали старшеклассникам об истории тяжёлого авианесущего крейсера, его боевых возможностях.
Гости ознакомились не только с устройством крейсера, но также с условиями службы и быта моряков-надводников, тонкостями их профессии. Молодые офицеры рассказали о том, как пришли в профессию, какие перспективы им открывает служба на корабле, а также о высших военных учебных заведениях, которые позволяют освоить профессию военного моряка.
В свою очередь, школьники подготовили для членов экипажа крейсера небольшой подарок. Это хоккейные шайбы. Ребят поразило стремление моряков заниматься любимым видом спорта, даже находясь в дальнем походе.


Пресс-служба Северного флота
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