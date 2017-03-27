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27.03.2017 11:00

Заметный вклад в сохранение и развитие культурной сферы региона. Директор Кольского районного Центра культуры - Татьяна Алтынникова

Елена Ямаш.

В числе северян, внесших заметный вклад в сохранение и развитие этой сферы и награжденных премией губернатора Мурманской области, и героиня нашего следующего сюжета - директор Кольского районного Центра культуры Татьяна Алтынникова.
Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Татьяна Родионовна - это тот человек, который умеет объединять творческих людей. Это очень важно. У нее огромнейший опыт. И сегодня Кольскому району очень повезло, что Центр культуры возглавляет Татьяна Родионовна Алтынникова".
6 лет назад в кружках и клубных объединениях Кольского центра культуры занимались всего 60 человек. Сегодня их - около 400. Появились и новые творческие направления. По инициативе Татьяны Алтынниковой открылись занятия школы бального танца.
Директор Кольского районного центра культуры Татьяна Алтынникова: "Вы видели, какой он красивый, уютный. Это все делается для людей, которые идут к нам и которые приходят к нам заниматься. У нас очень много молодых специалистов - очень талантливые, прекрасные. Я горжусь тем, что они со мной работают, потому что без них я никто".
Мастер-классы, творческие лаборатории. На мероприятиях Кольского Центра культуры не бывает свободных мест. Зрители приезжают со всего района.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Всегда они все мероприятия проводят на высоком уровне и вообще, наверное, выполняют свою работу на самом высоком профессиональном уровне. Наверное потому, что они любят свою профессию".
Под руководством Татьяны Алтынниковой разработаны и реализуются проекты самой разной направленности - для детей и спортсменов, ветеранов и инвалидов. Самая большая награда - интерес зрителей к творческим идеям молодого коллектива.
Заведующая организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района Раиса Захарова: "Она обязательно поможет, даже если что-то не складывается. Сейчас мы готовим праздник книги. Татьяна Родионовна безвозмездно тут же - вам какие костюмы нужны? Приезжайте, выбирайте. Сотрудничество очень многогранно".
Коллективы художественной самодеятельности в районных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, где достойно представляют Кольский район, получая дипломы победителей и лауреатов. Высочайший профессионал своего дела - говорят о ней коллеги, а она скромно считает, что ей выпала честь руководить талантами. В этом - секрет успеха.
Блиц: "Я самый счастливый человек во всем мире, потому что я иду на работу с удовольствием. Ни разу не было, чтобы я сказала - все,брошу все и уйду. Я с ими живу. Я без них умру".
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