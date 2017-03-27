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27.03.2017 10:30

Жительница Мурманска сама перевела деньги телефонному мошеннику

В полицию Мурманская обратилась местная жительница 1986 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей в период с 27 по 29 октября 2016 года позвонил неизвестный с московских номеров. Мужчина сообщил ей, что ей положены дивиденды от вклада в ОАО «МММ», так как данная компания начала выплачивать своим клиентам денежные средства. Мурманчанка поверила неизвестному, так как являлась вкладчицей компании. Незнакомец сообщил, что для того, чтобы получить положенные ей 300 тысяч рублей, жительница Мурманска должна перевести налог в размере 38 тысяч 900 рублей на опреденный банковский счет. С помощью он-лайн сервиса банка 30-летняя мурманчанка перевела указанную сумму, однако обещанные дивиденды она так и не получила. Телефоны, по которым она общалась с «представителем» компании, оказались выключенными.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело. Жительница Мурманска призналась полицейским, что знала о подобных фактах мошенничеств из СМИ, однако когда ей предложили 300 тысяч рублей, поверила незнакомому собеседнику и перевела деньги.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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