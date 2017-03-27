Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

– на разворотном кольце общественного транспорта на ул. Мира, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, с 8 до 20 часов 28 марта;

– по проезду к дому № 196 по просп. Кольскому, с 8 до 20 часов 28 марта;

– по ул. Володарского с 20 часов 28 марта до 8 часов 29 марта;

– по пр. Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, сторона склона, с 8 до 20 часов 29 марта;

– по пр. Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, сторона жилых домов, с 8 до 20 часов 30 марта;

по проезду Северному, от дома № 7 до дома № 25 по пр. Северному, с 20 часов 28 марта до 8 часов 29 марта.

Администрация г. Мурманска