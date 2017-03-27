Музыканты-исполнители, вокалисты, танцоры со всей области. Региональный этап Всероссийского конкурса юных талантов "Хрустальные звездочки" собрал около ста участников

Анастасия Русинова.

"Хрустальные звездочки" в Мурманске. Региональный этап Всероссийского конкурса юных талантов собрал около ста участников. На сцене ДК Железнодорожников - музыканты-исполнители, вокалисты, танцоры со всей области. Инициатор фестиваля талантов – Федеральная служба судебных приставов. Проект призван поддержать одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных органов и других госструктур. Творческий смотр проходит по всей стране уже восьмой год. Жители Заполярья - постоянные участники. Победители региональных этапов поедут на черноморское побережье в "Орлёнок".





