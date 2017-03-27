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27.03.2017 09:35

"ЕР" - "Школа грамотного потребителя". В Мурманске обсудили изменения жилищного законодательства

Кирилл Коган.

Председатели советов многоквартирных домов, ТСЖ и управляющих компаний Кольского района обсудили изменения жилищного законодательства. Обучающий семинар прошел в рамках реализации партийного проекта "ЕР" - "Школа грамотного потребителя". В Заполярье подобные занятия представители Госжилинспекции проводят уже больше 2 лет. Вопросы на семинаре поднимают самые актуальные. Как правильно выставлять счета по коммунальным платежам, есть ли изменения в тарифах и кто должен устанавливать и "проверять" счетчики.
Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "На самом деле, мы видим уже результаты, раньше например были только жалобы, то сейчас у нас есть обращения как организовать ТСЖ, как можно переизбрать способ управления, как составить протокол собрания собственников. Уже идут конкретные вопросы именно по вопросам управления жильем".
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