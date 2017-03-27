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27.03.2017 09:27

В Мурманске сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд "Пешеход"

Кирилл Коган.

Инспекторы дежурили на самых оживленных перекрестках города, вблизи школ и крупных торговых центров. За 3 месяца в областном центре произошло 27 наездов на пешеходов, 2 человека погибли. Полицейские отмечают: чаще всего такие ДТП происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения и проезда на запрещающий сигнал светофора. В ряде случаев виноваты и сами прохожие, которые перебегают дорогу в неположенном месте.
Заместитель командира 1 взвода ОБ ДПС УМВД ГИБДД по Мурманской области Владислав Чирков: "Такие рейды у нас проводятся на постоянной основе, они дисциплинируют водителей и пешеходов. Хотелось бы также обратиться к водителям, чтобы они были внимательнее перед пешеходными переходами, снижали скорость, да и пешеходам следует помнить, что они также являются участниками дорожного движения".
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