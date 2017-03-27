Самса, шашлык, плов, лепёшки, манты. Заполярные мусульмане отметили Навруз

Андрей Зайцев.

С новым годом! Мусульмане отметили Навруз. В Мурманске общественная организация "Азия" пригласила отметить это событие друзей. Правда, встреча весеннего нового года в Заполярье несколько не похожа на южный вариант, где пора сажать помидоры, огурцы и картошку. Но у нас раскрашивают снег и украшают сугробы искусственными цветами. Песни, танцы, застолье. Азиатский новогодний стол - это не оливье и курица. Это самса, шашлык, плов, лепёшки, манты.

Блиц: "Пускай Навруз игриво в дом радостью войдёт Так будьте же счастливы. Весь этот новый год. Наконец-то нам весна потепленье принесла. Вместе с ней пришёл Навруз, всем нам счастье он принёс".