Мурманская область присоединилась к ежегодной акции "Час Земли"

Андрей Зайцев.



"Час земли". Участие в ежегодной акции приняла и Мурманская область. Региональное правительство выключило подсветку своего здания, электроэнергию также отключили многие предприятия, гостиничные комплексы, торговые, офисные и развлекательные центры. В ряде муниципалитетов обесточили иллюминацию. В частности, в Мурманске телевизионная вышка ровно час была без светового оформления. Отключение электроприборов, по замыслу авторов, акции должно напоминать жителям планеты о проблеме изменения климата. Впервые Всемирный фонд дикой природы организовал мероприятие в 2007 году. В России "Час Земли" проводят с 2009 года.