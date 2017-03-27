Творческие визитки о себе, танцевальные номера и вечерние наряды для дефиле. В Мурманске прошел конкурс красоты для северянок "элегантного возраста"

Кирилл Коган.

На сцене только бабушки. В Мурманске - конкурс красоты для северянок "элегантного возраста". Фестивалю 9 лет, по традиции он проходит на сцене ДК. им. Кирова. В этот раз в нем приняли участие 8 жительниц Заполярья. Возраст младшей - 60, старшей 82 года. Дамы готовились к выступлению месяц. За это время они придумали творческие визитки о себе, отрепетировали танцевальные номера и сшили вечерние наряды для дефиле. Проигравших не было. Все конкурсантки подчеркивали, что выступление перед публикой помогло им получить заряд бодрости и вспомнить молодость.

Заведующая отделом культурно-досуговой деятельности областного ДК им. С.М. Кирова Жанна Кучина: "Женщины молодеют, раньше женщины в 60-65 уже были душой староваты, а сейчас женщина 65 лет - это достаточно молодая женщина. Соответственно и в 80 она тоже думает молодо, у них внутреннее омоложение".