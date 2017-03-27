Труппа Детской театральной школы города Мурманска готовится покорить жюри третьего всероссийского конкурса музыкально-драматического спектакля "Фаэтон АРТЕ"

Елена Ямаш.

Он пройдет с 29 марта по 2 апреля в Подмосковье. Оценивать выступления будет профессиональная команда: практикующие мастера, педагоги, режиссеры - ведущие специалисты в области современного театра. Участников ждет разнообразная программа, творческие мастер-классы, показы конкурсных работ, интересный досуг, экскурсия по Москве и, конечно, общение со сверстниками и коллегами. Детская театральная школа представит на фестивале спектакль "Маугли" в номинации "Драматическое искусство".

Директор Детской театральной школы города Мурманска Светлана Асташенкова: "Спектакль получился очень интересный. Минимум зрелищности на сцене в качестве реквизита и максимум игры детей. Такая интересная форма, которая позволяет оценить насколько дети мастерски справляются с задачами".