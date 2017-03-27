Проект "Живая история". В Мурманске прошла военно-патриотическая игра "Защитник Отечества"

Кирилл Коган.

Реконструкторы, казаки и страйкболисты "под одной крышей". Во Дворце творчества Лапландия - военно-патриотическая игра "Защитник Отечества". На Кольском полуострове фестиваль подобного масштаба, охватывающий все эпохи развития Руси, прошел впервые. Проект "Живая история" стартовал при поддержки регионального министерства образования. Школьники, гимназисты и кадеты со всего Заполярья смогли поучаствовать в интерактивных тематических квестах.

Участник клуба исторической реконструкции "Фьерд", ЗАТО г. Североморск Александр Евтюков: "Дети могут подойти, потрогать, примерить, получить по голове, одев предварительно шлем. Это, поверьте, очень помогает прояснить мысли. Ведь для чего учить историю? Для того, чтобы понимать, что происходит в мире. Без понимания истории - нет понимания настоящего".





