Индивидуальные, спринтерские гонки, эстафеты, масс-старт. В Мурманске завершился финал "Кубка Анны Богалий Skimir"

Андрей Зайцев.

В Мурманске завершился финал "Кубка Анны Богалий Skimir". Лучшие спортсмены России и Белоруссии в возрасте от 10 до 17 лет. Боролись за почётный трофей. Индивидуальные, спринтерские гонки, эстафеты, масс-старт. Именно в таких выступлениях куётся характер чемпиона. Масс-старт в программе Кубка проводится впервые. Организаторы уникального первенства, где участникам лет немного, а требования к ним - как к элите биатлона, продолжают развивать своё направление. Главная цель которого - воспитание завтрашних лидеров биатлона России.

2-кратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Этот возраст, он не гарантирует того, что ты через 5 лет станешь чемпионом мира. Это как ступенька в подготовке. Этих ступенек очень много. Эти ступени все нужно пройти, пройти очень ответственно, очень собрано. И внутренний должен быть стержень".





