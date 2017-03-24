Губернатор Марина Ковтун поздравила с переизбранием президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Григория Ледкова

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила депутата Государственной Думы Григория Ледкова с переизбранием на пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.



Глава региона отметила, что безоговорочная поддержка, полученная на съезде, проходящем в Салехарде, свидетельствует о доверии, которое Григорий Ледков завоевал за годы работы на посту президента Ассоциации.



«Уверена, что Ваш авторитет, опыт и поддержка со стороны органов власти помогут в дальнейшей работе на благо коренных народов Севера и Дальнего Востока», - сказано в телеграмме.



Марина Ковтун пожелала Григорию Ледкову новых успехов и достижений.



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