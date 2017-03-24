Весна наступила - зима не отступает. Какой прогноз готовит для северян небесная канцелярия?

Андрей Зайцев.

Межсезонье в Заполярье. Весна наступила - зима не отступает. Снег тает и падает вновь. В Мурманске "вьюжит" сегодня с утра. Столбик термометра качелями маячит около нуля. Плюс меняет минус, но не меняет цветовой палитры - на заполярных улицах по-прежнему белоснежная картина, разрезанная лишь чернотой асфальта городских трасс. 24 марта на Руси - Ефимов день - день начала работ в саду и сбора березового сока. На Кольском Севере и о том, и о другом пока говорить очень рано. Как и ждать весны в апреле - есть прогнозы, что второй месяц весны будет освежающе снежным.





