Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.03.2017 19:25

Весна наступила - зима не отступает. Какой прогноз готовит для северян небесная канцелярия?

Андрей Зайцев.

Межсезонье в Заполярье. Весна наступила - зима не отступает. Снег тает и падает вновь. В Мурманске "вьюжит" сегодня с утра. Столбик термометра качелями маячит около нуля. Плюс меняет минус, но не меняет цветовой палитры - на заполярных улицах по-прежнему белоснежная картина, разрезанная лишь чернотой асфальта городских трасс. 24 марта на Руси - Ефимов день - день начала работ в саду и сбора березового сока. На Кольском Севере и о том, и о другом пока говорить очень рано. Как и ждать весны в апреле - есть прогнозы, что второй месяц весны будет освежающе снежным.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.52
Евро = 62.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.