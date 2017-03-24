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24.03.2017 18:40

Сегодня в Мурманске писатель Захар Прилепин представил свою книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы"

Елена Белкина.

Сегодня в Мурманске в рамках первого книжного салона Захар Прилепин представил свою книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". Писатель, лауреат государственной премии, продюсер и военный корреспондент, участник боевых действий, а еще актер и рэп-исполнитель, общественный и политический деятель объединил в одном томе 11 биографических эссе о литераторах, служивших в российской армии и флоте в начале XIX века. От Державина, Чаадаева и Пушкина до Бестужева-Марлинского. Рассмотрел их творчество через призму военной службы, провел параллель между ними и своими единомышленниками.
Захар Прилепин: "Попытка выставить русскую литературу в качестве пацифистов, как я их называю, "Иисусиков на тонких ножках", которые бегали и говорили - "Мир миру", мне стало казаться, что это перебор. Русская словесность была более суровой, более мужественной и куда более радикальной во каких-то вещах".
Разговор с читателями касался не только литературы, отношений с коллегами по цеху, но и общественной и политической деятельности писателя, его отношения к событиям на Украине, власти, семье. В Мурманске Прилепин впервые, и все, что он успел увидеть в городе-герое, его тронуло.
Захар Прилепин: "Все, что я успел обежать и посмотреть - все это меня насытило впечатлениями очень хорошими, очень правильными. Тем более, что когда сегодня ночью въезжали в город Мурманск, я сразу увидел надпись "Город-воин", и на меня это очень сильно действует. Я впервые вижу такую надпись сразу на въезде в город. Это очень для меня близко и понятно".
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